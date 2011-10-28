Нужно доделать сайт магазина на osCommerce техзадание http://narod.ru/disk/29672868001/work.doc.html Если наше сотрудничество будет успешно, то еще надо будет сделать изменённую русскую версию и заниматься поддержкой этих сайтов. ...
Связать базу компаний 2gis.ru и html страницы
Исполнителю необходимо встроить в html странички (2шт.) код от компании ДубльГис. Они предоставляют свою API с базой организаций и картами. Все необходимые данные, реквизиты, инструкции, контакты я предоставлю исполнителю.
Вот линк на документацию api.2gis.ru, вот пример demo.api.2gis.ru
Вот сайт куда нужно встроить http://визит-урал.рф/index4/ и внутренняя страница http://визит-урал.рф/index4/page.html (более новую с картами я еще не загружал)
Верстка страниц готова, вывод карт и списка сделан, но надо еще доделать вывод каталога, там немного не хватает знаний.
Помимо 2gis надо будет встроить виджеты часов, валюты и погоды, но это уже не срочно и это уже сделано, но шаблон там где это реализовано несколько отличается, тем что он не резиновый.
Пишите Ваши предложения, обсудим.
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