Внедрить в сайт "личный кабинет", сайт на MODx

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Закрыт2 заявки91 просмотр

Внедрить в сайт "личный кабинет" по псд. сайт на MODx

Оплата вмр.

Бюджет ваш.

Срок – чем раньше, тем лучше, задача уже просрочена.

Связь: аська + телефон

1. Для заполнения там будут несколько полей, интересы и так далее, они на выходе будут некликабельными, а просто текстовой инфой. Все поля.

Системы "друзей", как на картинке – не будет.

2. Звездочки для колбы плюсуются Админом. И он пишет для них комментарии. Автоматически добавляются звездочки лишь после регистрации.

MODX
14 лет назад
Marriot
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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