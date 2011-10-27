Определить у сайтов ссылки выгрузки в YML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка97 просмотров

Требуется у 25 российских интернет-магазинов найти ссылки выгрузки YML (т.е. ссылки которые скармливают яндекс.маркету)

Список предоставлю исполнителю.

Пишите срок и цену.

14 лет назад
Rodan1
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров