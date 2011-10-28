Разработка JavaScrip компонента

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки201 просмотр

Разработать JavaScript компонент для отображения набора двухмерных сигналов (подробности в ТЗ - https://github.com/tncor/e-graph/wiki/spec).

Срок на выполнение - 2 - 3 недели с момента одобрения кандидата. Правила работы, а так же требования к переданным материалам так же изложены в техническом задании.

JavaScript
14 лет назад
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9 лет назад

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