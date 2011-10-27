Необходимо доработать сайт на джумле. Очень желательна дальнейшая поддержка. Сайт практически готов (на мой взгляд на 95%). Глянуть можно на http://joomladevelop.ru По функционалу в наличии практически все что планировалось. Вопросы по ТВ информеру ...
Php+Postgresql
для выполннеия работы по написанию движка сайта требуется програмист с опытом работы с Postgresql и PHP
также приветствуютс знания Nginx и Fast cgi, а также java script и ajax
при подаче заявки укзаывайте какие проекты вы выполняли с postgresql и php (суть и задачи скриптов и базы в этих проектах)
для длительного сотруднчиества по проекту, приглашаем программиста с опытом.
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