Php+Postgresql

для выполннеия работы по написанию движка сайта требуется програмист с опытом работы с Postgresql и PHP

также приветствуютс знания Nginx и Fast cgi, а также java script и ajax

при подаче заявки укзаывайте какие проекты вы выполняли с postgresql и php (суть и задачи скриптов и базы в этих проектах)

для длительного сотруднчиества по проекту, приглашаем программиста с опытом.