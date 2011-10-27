Сделать форму запроса на Joomla

Требуется создать форму запроса на Joomla. Будет некоторое количество различных полей (выпадающие списки, текстовые поля и т.д.), вся эта информация после заполнения пользователем, должна проверятся на заполненость (т.е. где будут поля для обязательного заполнения) и отправляться на почту.

Подробности по ICQ.