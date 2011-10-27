Граббер/Парсер иностранного каталога

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки117 просмотров

Требуется простой не дорогой парсер пары разделов сайта Sreality.cz

Подробности при переписке.

14 лет назад
Denissim
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разспознавание текста на изображении

    Требуется распознавать картинки с номерами телефонов на изображениях с avito.ru Легкость процесса: - изображения одинакового размера - букв нет, только цифры и тире - одинаковое количество цифр - читабельность ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна простая CMS

    Добрый день! Нам необходимо решение, которое позволит в ручном режиме управлять товарами на страничке aromatshop.com.ua/express Функционал: - Видеть в админке весь список доступных для размещения товарных позиций, - ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт размещения сообщений в ShoutBox

    Здравствуйте. Нужен скрипт на пхп. Данные формы сообщений работают на ajax, поэтому просьба не имеющих представления о нем не подавать заявки. Задание уже сформировано, база имеется. Заявки будут рассмотрены ближе к вечеру. Сроки выполнения и ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на Drupal

    Ищу друпаловода (D7) для длинного проекта – лучше человек-оркестр (темизация, модули) Суть проекта – лицензионная русская версия международного узкоотраслевого СМИ ( по сути русский клон с местной спецификой). ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • JavaScript+CSS (позиционирование подвижных блоков)

    На сайте авто-уми.рф в разделе http://авто-уми.рф/component/jshopping/maki-susi.html?Itemid=114 отредактировать скрипт управления перемещением блока левого меню так, чтобы оно нормально полностью позиционировалось на странице.

    CSSJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт по работе в 2 этапа

    Необходимо написать движёк сайта предложений по работе. подобие www.joblist.cz систему требуется написать в 2 этапа 1й этап - Регистрация фирмы (которая будет размещать предложения по работе) ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон и доработки для shop-script

    $500

    1. Есть дизайн сверстанный в html нужно прикрутить его к магазину на webasyst shop-script. Движок куплен и установлен dardarkin.ru/shop/ верстку уже начинали делать, но программист пропал, можно использовать то что сделано. 2. Сделать ...

    HTMLWebasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта + перенос на joomla (или др. cms)

    $500

    В общих чертах: Нужно кардинально изменить дизайн сайта http://antiparazit.info, сделать продающий и красивый дизайн, продумать дизайн главной и внутренних страниц, особенно страниц приборов... Главные конкуренты: http://lidomed.com.ua/ (нравиться стиль, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад