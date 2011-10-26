Создание аналога chatroulette.ru. Желательно реализовать на движке CamChat или чем-то похожем.
Шаблон и доработки для shop-script
1. Есть дизайн сверстанный в html нужно прикрутить его к магазину на webasyst shop-script. Движок куплен и установлен dardarkin.ru/shop/ верстку уже начинали делать, но программист пропал, можно использовать то что сделано.
2. Сделать доработки по ТЗ (файл прилагается).
Работа в 2 этапа, шаблон дизайна нужен срочно.
Предоплаты нет! Показываете на своем хостинге. Оплата поэтапно.
Опыт работы с shop-script обязателен. В портфолио программирование на shop-script обязательно. Наличие отзывов обязательно.
Цена и сроки в заявке обязательны.
PS: Прежде чем задавать вопросы, прочитайте ТЗ пожалуйста внимательно.
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