Необхдимо доработать функционал имеющегося сайта на базе AMIRO.CMS: - добавление блоков - удаление некоторых ненужных элементов - изменение логики выгрузки в яндекс-маркет - изменение верстки (доработка стилей без радикальной смены дизайна ...
Сайт на Drupal (без дизайна)
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Коммент 28.10.2011 18:53
Коллеги прошу великодушно простить меня. Как заметила Oksana-Andersen у меня не хватало одного файла: Portal_structure_v0_20111006.xlsx - по видимому weblancer.net не пропускает расширение XLSX. Выложил все 3 файла в виде архива TZ.zip
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Проект объявлен 26.10.2011. Подведение результатов 28.10.2011 пятница. Начало работ по проекту 31.10.2011.
Цель проекта – запустить коммерческую площадку, которая сводила бы вместе компании-строители загородного жилья, поставщиков строительных услуг, стройматериалов с заказчиками, планирующими строительство дома.
Результат проекта: полнофункциональный готовый к использованию сайт.
Срок исполнения: 4 недели (неделя 1 – планирование приложения, неделя 2 и 3 – сборка сайта, неделя 4 – тестирование и доработки). Вы можете предложить свои временные рамки.
Требования:
- Платформа Apache + MySQL + PHP
- Использование CMS Drupal 7.8 (или старше)
- Разработка на стандартных и contributed модулях без изменения ядра Drupal
- Clean URLs
Дизайн разрабатывается сейчас. Начнет поступать в конце первой недели октября. Обязательна стадия планирования приложения: в разрезах модули/ноды/блоки и меню, права пользователей.
Вложения:
- Portal_structure_v0_20111006.xlsx – общая структура сайта
- Portal_mockups_v1_20111013.pptx (в ZIP архиве) – эскизы страниц сайта
- functional_spec_v0_10111017.docx – ТЗ текст – документ не закончен. буду уточнять и дорабатывать его следующую неделю.
Критерии отбора (по мере убывания значимости):
- Работы и опыт
- Цена
- Временные рамки (увеличение сроков выше – это минус средней серьезности)
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