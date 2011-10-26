Необхдимо доработать функционал имеющегося сайта на базе AMIRO.CMS: - добавление блоков - удаление некоторых ненужных элементов - изменение логики выгрузки в яндекс-маркет - изменение верстки (доработка стилей без радикальной смены дизайна ...
Доработка сайта на фреймворке CodeIgniter
Ищется надежный программист CodeIgniter для продолжительной работы.
В первом этапе работы необходимо на странице mmoex.ru/servers/sel/1 добавить поля заплачу-получу.
сейчас там только одно поле заплачу и высчитывается сколько выйдет, а нужно что бы в оба поля можно было ввести данные как тут http://www.pwlvl.ru/games/17/money/ (поля заплачу-получу), и сбоку добавить список выбора валют (гривна, рубль, доллар, евро), которые берут курс из нижней левой таблички на сайте.
Полное ТЗ исполнителю.
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