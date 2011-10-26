Доработка сайта на фреймворке CodeIgniter

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Закрыт3 заявки227 просмотров

Ищется надежный программист CodeIgniter для продолжительной работы.

В первом этапе работы необходимо на странице mmoex.ru/servers/sel/1 добавить поля заплачу-получу.

сейчас там только одно поле заплачу и высчитывается сколько выйдет, а нужно что бы в оба поля можно было ввести данные как тут http://www.pwlvl.ru/games/17/money/ (поля заплачу-получу), и сбоку добавить список выбора валют (гривна, рубль, доллар, евро), которые берут курс из нижней левой таблички на сайте.

Полное ТЗ исполнителю.

CodeIgniter
14 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров