Доработка сайта на фреймворке CodeIgniter

Ищется надежный программист CodeIgniter для продолжительной работы.

В первом этапе работы необходимо на странице mmoex.ru/servers/sel/1 добавить поля заплачу-получу.

сейчас там только одно поле заплачу и высчитывается сколько выйдет, а нужно что бы в оба поля можно было ввести данные как тут http://www.pwlvl.ru/games/17/money/ (поля заплачу-получу), и сбоку добавить список выбора валют (гривна, рубль, доллар, евро), которые берут курс из нижней левой таблички на сайте.

Полное ТЗ исполнителю.