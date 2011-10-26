Доработка сайта на базе AMIRO.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Необхдимо доработать функционал имеющегося сайта на базе AMIRO.CMS:

- добавление блоков

- удаление некоторых ненужных элементов

- изменение логики выгрузки в яндекс-маркет

- изменение верстки (доработка стилей без радикальной смены дизайна и верстки)

13 лет назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров