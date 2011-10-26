Разыскивается специалист по работе с Wordpress - нужно доработать несколько сайтов. Работа разная: где-то заменить шапку и поставить футнот, где-то добавить виджеты, где-то размер шрифта поменять. Детали и цены готова обсудить дополнительно. Оплата - ...
Доработка функционала Joomla
Здравствуйте. Нужно доработать функционал Joomla+Virtuemart. Просьба откликаться только профессионалам с хорошим опытом доработки функционала Virtuemart. Нужно добавить пару страниц в кабинет пользователя и несколько полей, сделать новый поиск именно по артикулу, добавить некоторые реквизиты и пр. мелочи. В структуре БД ничего делать не нужно там уже все готово.
Заявки фрилансеров
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