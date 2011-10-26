Фильтр для каталога WebAsyst

День добрый,

нужно сделать фильтр для каталога http://www.verini.ru/catalogue/, в БД данные для всех полей есть.

Содержимое выпадающих списков должно формироваться автоматически, не всегда есть все варианты заданные изначально, плюс могут появляться новые.

Срок: день-два.