Фильтр для каталога WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

День добрый,

нужно сделать фильтр для каталога http://www.verini.ru/catalogue/, в БД данные для всех полей есть.

Содержимое выпадающих списков должно формироваться автоматически, не всегда есть все варианты заданные изначально, плюс могут появляться новые.

Срок: день-два.

Webasyst
14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Kandelak
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Взял предоплату и пропал. Кидалово.

Заявки фрилансеров

Kandelak
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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