Нужно написать php скрипт которые выполняет следующие задачи: Выборка из базы данных разных типов описания контента(название фильма, ссылка на видео, ссылка на скриншот, ссылка на обложку) и формирование из этого контента на основе существующего ...
Сервис постинга в каталоги
1.Разработка Системы упрощенного добавления новых сайтов объявлений.
•Типизация форм для отправки в каталоги недвижимости
2.Рассылка электронной почты.
•Рассылка по расписанию и шаблонам.
•Создание списков для рассылки
3. Регистрация пользователей
• Регистрация пользователей должна быть путем ввода e-mail, пароля и выбора тарифного плана.
• Активация пользователя должна проходить через подтверждение e-mail.
4. Группы пользователей
• Пользователи
• Администраторы
• Менеджеры
5. Работа с антикаптчей
6. Работа через прокси-листы
7. Оплата аккаунтов(создается в пайпале )
8.Детальная статистика
Дизайн front end/back будет предоставлен.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
необходимо разработать сверх быстрый движек для блогов. быстродействие сравнимое с твиттером требуется команда разработчиков или если вы являетесь профессионалом и можете выполнить какой либо участок работы, то пишите какой. при ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно сделать легкое приложение для соц сети вконтакте. Из разряда узнай секреты про друзей.Все полностью и под ключ.Сопровождение. От Вас цена и срок.И обязательно напишите есть ли подобный опыт,так как там ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: Привести данную страницу http://www.mpostel.ru/shop/list.php?SECTION_ID=19 В такой вид как на картинке во вложении. Тоесть сверху фильтр товаров по производителям и размерам и в каждом товаре выбор размера и цена(цена меняется в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Для успешной внутренней оптимизации двух сайтов под SEO нам нужно немного доработать их функционал. Это оба магазина. Один на ShopCMS второй на каком-то самописном "чуде". ТЗ по доработкам в приложении. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Проект состоящий из двух идентичных корпоративных сайтов. Задача: Доработать программную часть на одном сайте и согласно этойже программной части сделать 2й сайт. Сверстать сайты. После разработки сайта ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Очень нужен хороший программист, для работы с уже написанным сайтом на платформе Cake PHP с дописанными вручную скриптами. Сайт постоянно дорабатывается и совершенствуется и дорабатывается, потому работать надо много и часто. Приблизительное начальное ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Назначение модуля: для вывода изображения аттача в определенном месте шаблона. Функции: Загрузка картинки и файла через отдельные формы. Возможность припрепления к новости нескольких файлов. Возможность удаления картинки или файлов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Автореспондер должен уметь: 1. Регистрировать подписчиков 2. Рассылать каждому новому подписчику серию писем с 1 по N с заданным интервалом и обращаться к нему по имени 3. Иметь панель администрирования 4. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть достаточно полная база данных по автомобилям разных марок и моделей, содержащая годы выпуска, цены и кое-что ещё. Нужно написать статистический скрипт для работы с БД, который будет расчитывать цены помодельно по годам выпуска. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад