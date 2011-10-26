Сервис постинга в каталоги

$720
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок186 просмотров

1.Разработка Системы упрощенного добавления новых сайтов объявлений.

•Типизация форм для отправки в каталоги недвижимости

2.Рассылка электронной почты.

•Рассылка по расписанию и шаблонам.

•Создание списков для рассылки

3. Регистрация пользователей

• Регистрация пользователей должна быть путем ввода e-mail, пароля и выбора тарифного плана.

• Активация пользователя должна проходить через подтверждение e-mail.

4. Группы пользователей

• Пользователи

• Администраторы

• Менеджеры

5. Работа с антикаптчей

6. Работа через прокси-листы

7. Оплата аккаунтов(создается в пайпале )

8.Детальная статистика

Дизайн front end/back будет предоставлен.

14 лет назад
Iulius
Юлиус 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

JobHub
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$720
9 дней

Заявки фрилансеров

JobHub
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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