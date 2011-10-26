Cделать приложение для ВКонтакте

Добрый день! Нужно сделать легкое приложение для соц сети вконтакте.

Из разряда узнай секреты про друзей.Все полностью и под ключ.Сопровождение.

От Вас цена и срок.И обязательно напишите есть ли подобный опыт,так как там много ньюансов и ко не в теме будет тяжело.спасибо