Натянуть на движок дизайн и внедрить пару скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки179 просмотров

Нужно поставить адекватный и простой движок (джумла к примеру) чтобы можно было легко добавлять страницы. Также чтобы страницы и разделы можно было называть не по Id а статическими именами, вообщем адекватный для СЕО целей.

Отдельно разработать скрипт калькулятора тура (алгоритм пришлю потом, просто высылается на емейл заявка расчеты там простые будут)

И сделать форму запроса и рандомно вытаскивать отзывы.

Также внедрить скрипт фотогалереи и видеоблога (просто трансляция с ютуба)

При нажатии на скрипты калькулятора чтобы всплывало окно а основная часть затемнялась. Вся графика есть с исходниками.

Joomla
14 лет назад
top1spb
Коля 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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