Натянуть на движок дизайн и внедрить пару скриптов

Нужно поставить адекватный и простой движок (джумла к примеру) чтобы можно было легко добавлять страницы. Также чтобы страницы и разделы можно было называть не по Id а статическими именами, вообщем адекватный для СЕО целей.

Отдельно разработать скрипт калькулятора тура (алгоритм пришлю потом, просто высылается на емейл заявка расчеты там простые будут)

И сделать форму запроса и рандомно вытаскивать отзывы.

Также внедрить скрипт фотогалереи и видеоблога (просто трансляция с ютуба)

При нажатии на скрипты калькулятора чтобы всплывало окно а основная часть затемнялась. Вся графика есть с исходниками.