Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп возможно длительное сотрудничество на постоянной основе ...
Натянуть на движок дизайн и внедрить пару скриптов
Нужно поставить адекватный и простой движок (джумла к примеру) чтобы можно было легко добавлять страницы. Также чтобы страницы и разделы можно было называть не по Id а статическими именами, вообщем адекватный для СЕО целей.
Отдельно разработать скрипт калькулятора тура (алгоритм пришлю потом, просто высылается на емейл заявка расчеты там простые будут)
И сделать форму запроса и рандомно вытаскивать отзывы.
Также внедрить скрипт фотогалереи и видеоблога (просто трансляция с ютуба)
При нажатии на скрипты калькулятора чтобы всплывало окно а основная часть затемнялась. Вся графика есть с исходниками.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт http://otkrovenno.com.ua/, он работает на битриксе. Текущий дизайн меня не устраивает, потому планируется заказать новый у дизайнера. Ищу человека, хорошо знакомого с битриксом, который этот дизайн натянет на движок. Можете сверстать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется скрипт, который автоматический подписывает на публичную страницу в контакте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочно нужен скрипт (скорее всего, на javascript, но другие предложения готов рассматривать). Скрипт должен располагаться на определенной странице "сайта А". Пользователя, попавшего на эту страницу, должно сразу автоматом перенаправить на конкретную страницу "сайта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Приветствую! Необходимо настроить партнерскую программу на сайте. Оплата на сайте осуществляется через on-pay, скрипт партнерки: Post Affiliate Pro Соответственно - нужно связать эти 2 вещи (чтобы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка сайта с последующей поддержкой и модернизацией – пишите за подробностями на [email protected] P.S так как на данный момент бюджет достаточно ограничен , а сделать надо не мало студии, программисты и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
требуется человек хорошо владеющий java script понимание всех возможностей js. опыт написания эфектов для web страниц. готовность предлагать свои варианты решения задач постоянное сотрудничествоВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно создать (сверстать) шаблон для CCK Flexicontent в категории и пункте один и тот же, либо изменить стандартный шаблон default (он похож) Так же реализовать Табы Вот ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Всем доброго дня. Есть работа по программированию калькулятора. Нужен клон калькулятора на сайте http://valuegreenslips.com.au/. Это интерактивная форма, которая в зависимости от вводимых данных показывает или скрывает дополнительные поля для ввода, производит валидацию некоторых полей. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется обучение пользователя работе с 7 Drupal, для редактирования содержимого сайта www.vektor-seminar.ru Оплата повременная, предполагаемая ставка за час - 250 рублей. общее время около 4 сеансов, рублей по 500 за сеанс. Оплата ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад