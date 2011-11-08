Написание модулей и дополнений на Vam Shop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки169 просмотров

Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса

ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп

возможно длительное сотрудничество на постоянной основе

Какие модули и задачи нужно реализовать - кандидатам в личку

14 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
14 лет назад
$70
3 дня
Благодарен Александру за сотрудничество работа была выполнена качественно и в срок если нужны работы с VamShop то рекомендую)
Хороший заказчик точно знает что хочет и с оплатой ни каких проблем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн натянуть на движок битрикс

    Есть сайт http://otkrovenno.com.ua/, он работает на битриксе. Текущий дизайн меня не устраивает, потому планируется заказать новый у дизайнера. Ищу человека, хорошо знакомого с битриксом, который этот дизайн натянет на движок. Можете сверстать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно нужен скрипт с описанием работы

    Срочно нужен скрипт (скорее всего, на javascript, но другие предложения готов рассматривать). Скрипт должен располагаться на определенной странице "сайта А". Пользователя, попавшего на эту страницу, должно сразу автоматом перенаправить на конкретную страницу "сайта ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить партнерскую программу на сайте

    Приветствую! Необходимо настроить партнерскую программу на сайте. Оплата на сайте осуществляется через on-pay, скрипт партнерки: Post Affiliate Pro Соответственно - нужно связать эти 2 вещи (чтобы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется разработка сайта

    Требуется разработка сайта с последующей поддержкой и модернизацией – пишите за подробностями на [email protected] P.S так как на данный момент бюджет достаточно ограничен , а сделать надо не мало студии, программисты и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Java script проект

    $1000

    требуется человек хорошо владеющий java script понимание всех возможностей js. опыт написания эфектов для web страниц. готовность предлагать свои варианты решения задач постоянное сотрудничество

    JavaJavaScript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен калькулятор

    Всем доброго дня. Есть работа по программированию калькулятора. Нужен клон калькулятора на сайте http://valuegreenslips.com.au/. Это интерактивная форма, которая в зависимости от вводимых данных показывает или скрывает дополнительные поля для ввода, производит валидацию некоторых полей. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обучение работе с 7 drupal

    $50

    Требуется обучение пользователя работе с 7 Drupal, для редактирования содержимого сайта www.vektor-seminar.ru Оплата повременная, предполагаемая ставка за час - 250 рублей. общее время около 4 сеансов, рублей по 500 за сеанс. Оплата ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад