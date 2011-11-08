Написание модулей и дополнений на Vam Shop

Есть сайт http://otkrovenno.com.ua/, он работает на битриксе. Текущий дизайн меня не устраивает, потому планируется заказать новый у дизайнера. Ищу человека, хорошо знакомого с битриксом, который этот дизайн натянет на движок. Можете сверстать ...