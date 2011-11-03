Нужно внедрить в сайт магазин.
Нужен калькулятор
Всем доброго дня. Есть работа по программированию калькулятора. Нужен клон калькулятора на сайте http://valuegreenslips.com.au/.
Это интерактивная форма, которая в зависимости от вводимых данных показывает или скрывает дополнительные поля для ввода, производит валидацию некоторых полей. После заполнения формы на основе введенных данных рассчитывается итоговая сумма. Готов обсудить детали.
Выбранный исполнитель
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