Нужен калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок224 просмотра

Всем доброго дня. Есть работа по программированию калькулятора. Нужен клон калькулятора на сайте http://valuegreenslips.com.au/.

Это интерактивная форма, которая в зависимости от вводимых данных показывает или скрывает дополнительные поля для ввода, производит валидацию некоторых полей. После заполнения формы на основе введенных данных рассчитывается итоговая сумма. Готов обсудить детали.

14 лет назад
paliy
55 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

RX
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$70
4 дня
C задачей справился на отлично: без огрехов и в срок. Спасибо!
Четкая постановка задачи вплодь до малейших деталей. Своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

RX
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад