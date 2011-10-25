Создать конструктор фотоальбома

Добрый день!

Есть сайт образец http://www.mixbook.com/

Для того что бы полностью вникнуть в алгорит работы прикрепляю ТЗ и так же зарегистрируйтесь на етом сайте, что бы протестировать его в работе, потому что по функционалу он будет точно такой же, как и описано в ТЗ, но на готовом продукте легче сориентироваться с объемом работы и сложностью.Нас интересует только конструктор фотоальбома.После регистрации нажимайте кнопку "create" (с етого етапа начинается ТЗ, и соответственно Ваша работа)

Сайт на который будет помещаться етот конструктор http://foto-book.com.ua/

Жду Ваши цены и сроки.