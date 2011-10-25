Используемая CMS – AMIRO (Возможно PHPshop, но больше склоняемся к AMIRO). Дизайн и верстка сайта для основных страниц полностью готовы – файлы прилагаются. Подробное ТЗ вышлю при удовлетворении требований, пишите в личку портфолию ...
Парсер интернет-магазинов
По каким конкретно магазинам нужен парсер и все остальные детали, обсуждаем в переписке.
Требования:
- интерфейс (опционально Web) парсера, с возможностью поиска позиции на сайте магазина-доноре по ключевым словам или вывод информации для парсинга в интерфейсе по конкретной ссылке
- парсинг всей информации о позиции включая картинки + добавление водных знаков, а так же парсинг информации с выделением конкретных полей
- обработка сразу нескольких выбранных позиций в порядке очереди
- конвертация стоимости товара в другие валюты, на основе данных Центробанка + %, а так же ручной ввод стоимости товара
- автоматический перевод необходимой информации (Google Translator или др.)
- возможность ручного редактирования спарсенной информации в интерфейсе
- возможность создания шаблонов парсинга
- отслеживание в интерфейсе изменений стоимости и наличия товара спарсенного с сайта-донора
- возможность экспорта данных XLS и CSV форматы с настройкой нужных для экспорта полей с сохранением шаблонов
- авторизация (опционально)
Принимаю любые предложения. Варианты оплаты и бюджет проекта обсуждаем в переписке.
Заявки фрилансеров
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