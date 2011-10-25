Парсер интернет-магазинов

По каким конкретно магазинам нужен парсер и все остальные детали, обсуждаем в переписке.

Требования:

- интерфейс (опционально Web) парсера, с возможностью поиска позиции на сайте магазина-доноре по ключевым словам или вывод информации для парсинга в интерфейсе по конкретной ссылке

- парсинг всей информации о позиции включая картинки + добавление водных знаков, а так же парсинг информации с выделением конкретных полей

- обработка сразу нескольких выбранных позиций в порядке очереди

- конвертация стоимости товара в другие валюты, на основе данных Центробанка + %, а так же ручной ввод стоимости товара

- автоматический перевод необходимой информации (Google Translator или др.)

- возможность ручного редактирования спарсенной информации в интерфейсе

- возможность создания шаблонов парсинга

- отслеживание в интерфейсе изменений стоимости и наличия товара спарсенного с сайта-донора

- возможность экспорта данных XLS и CSV форматы с настройкой нужных для экспорта полей с сохранением шаблонов

- авторизация (опционально)

Принимаю любые предложения. Варианты оплаты и бюджет проекта обсуждаем в переписке.