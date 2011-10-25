Переделать скрипт на php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок131 просмотр

Есть скрипт на пхп.

Нужно в нескольких словах рассказать суть его работы.

Потом нужно сделать аналогичный для меня.

PHP
14 лет назад
souln
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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