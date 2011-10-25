Нужно составить регулярное выражение (php) для извлечения из строки адреса сайта (в формате www.xxxxxxxxx.xxx)
Доработать/Переписать парсер ВКонтакте.
Имеется парсер. Логинится в контакте и производит поиск аудиозаписей. На сайте со средней посещаемостью в 1500 юников в день парсер блокируется каждые пять минут (контакт делает логаут и просит ввести капчу) Сделал так, капча отдается юзеру и сайт просит его любезно ввести её, через 5-минут, а то и меньше, снова такая же песня... Необходимо сделать что то с этим, сотня других таких же сайтов работает отлично.
Дополнение: Сайт работает на http://bonart.org.ua/page/openplayer и код парсера абсолютно идентичен, тот сайт что у них в демо работает гораздо стабильнее, нежели мой. В качестве веб сервера я использую nginx и php-fpm, но думаю не в этом причина этих фокусов. За неделю поменял на сервере несколько IP адресов толку от этого тоже нет. Задача сделать с этим что-нибудь, возможно дополнить код парсера или же полностью его изменить. Кода совсем немного.
Обращаться в: ICQ - 449744011, Скайп - Jurager, Мыло [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток Необходимо написать приложение(скрипт) ,который сможет вы тянуть из екселя 10 000 обьектов и разместить их на карте гугл мапс или же яндекс.Закрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть база, которая содержит url RSS-новостей. Нужно выводить новости по рубрикам, убывание по времени. Также нужно сделать поиск. Пользователь вводит какое-то слово или словосочетание и ему показываются только те ...Закрыт14 лет назад
Необходимо отпарсить веб архив , вытащив страницы сайта которые отсутствуют в нынешней базеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $30
Написать регистратор пользователей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Не работает конвертирование в FLV. Готовые FLV файлы воспроизводит без проблем, заливает тоже. Всё нужное установлено. в логах выводит ошибку: PHP Notice: Undefined index: AUID in /include/function.php$ PHP Notice: Undefined index: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Требуется натянуть новый шаблон на WebAsyst Shop-Script сайт aromagallery.ru и еше ряд мелких правок Пишите цены! Спасибо!Закрыт14 лет назад
макет интернет магазина, без функции оплаты сверстать и натянуть на shop cmsВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется интернет-магазин на самописном движке (PHP+ MySQL+JS в интерфейсе). Надо прикрутить к нему новую верстку, а именно: 1) Макеты каталога товаров: разделы, подразделы, страница товаров 2) Макет корзины ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо анимировать шапку сайта. Суть ролика: На большегрузную фуру краном погружается груз, вокруг стоят люди в касках которые руководят погрузкой, далее эта фура едет по шоссе с легковой машиной сопровождения впереди. Картинка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад