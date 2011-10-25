Доработать/Переписать парсер ВКонтакте.

Имеется парсер. Логинится в контакте и производит поиск аудиозаписей. На сайте со средней посещаемостью в 1500 юников в день парсер блокируется каждые пять минут (контакт делает логаут и просит ввести капчу) Сделал так, капча отдается юзеру и сайт просит его любезно ввести её, через 5-минут, а то и меньше, снова такая же песня... Необходимо сделать что то с этим, сотня других таких же сайтов работает отлично.

Дополнение: Сайт работает на http://bonart.org.ua/page/openplayer и код парсера абсолютно идентичен, тот сайт что у них в демо работает гораздо стабильнее, нежели мой. В качестве веб сервера я использую nginx и php-fpm, но думаю не в этом причина этих фокусов. За неделю поменял на сервере несколько IP адресов толку от этого тоже нет. Задача сделать с этим что-нибудь, возможно дополнить код парсера или же полностью его изменить. Кода совсем немного.

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