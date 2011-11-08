Требуется прикрутить верстку к сайту

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Завершен4 заявки160 просмотров

Имеется интернет-магазин на самописном движке (PHP+ MySQL+JS в интерфейсе).

Надо прикрутить к нему новую верстку, а именно:

1) Макеты каталога товаров: разделы, подразделы, страница товаров

2) Макет корзины и Thank-you-page

Все макеты уже сверстаны. Исходник кода, с которым предстоит работать, покажу предварительно.

Сразу предупреждаю: PHP код плохо структурирован, не ООП. Для выполнения этой задачи требуется умение разбираться в чужом коде и знание JavaScript.

JavaScriptMySQLPHP
14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Отлично справился с непростой задачей. Разобрался в очень плохо написанном коде. Там, где не разобрался - написал свой. Проект выполнил в срок, баги устранил оперативно - в т.ч. и несколько доставшихся в "наследство" от предыдущих разработчиков. При этом цену не набивал, доплаты не выпрашивал. Очень доволен сотрудничеством. По итогам добавил премию - считаю, заслужил!
Честный, порядочный, терпеливый и главное СПРАВЕДЛИВЫЙ!!! приятный в общении Заказчик. Четкое задание - четкая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад