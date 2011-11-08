Требуется прикрутить верстку к сайту

Отлично справился с непростой задачей. Разобрался в очень плохо написанном коде. Там, где не разобрался - написал свой. Проект выполнил в срок, баги устранил оперативно - в т.ч. и несколько доставшихся в "наследство" от предыдущих разработчиков. При этом цену не набивал, доплаты не выпрашивал. Очень доволен сотрудничеством. По итогам добавил премию - считаю, заслужил!