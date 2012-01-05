ArtKiev

Илья ArtKiev

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

КАЧЕСТВЕННО, быстро, НЕДОРОГО.

Работы выполняются с гарантией качества. Устранение недочетов - бесплатно (если таковые находятся, даже через несколько лет).

СОБСТВЕННЫЙ ДВИЖОК!

Разработка сайтов под ключ (больший приоритет интернет-магазинам).

Программирование (mysql, php, ajax, js).

ОПТИМИЗАЦИЯ нагруженных проектов! (аудит кода, оптимизация запросов и т.д.)

Дизайн.

Верстка (html, css, js, jquery).

Полная оптимизация под поисковые системы (ЧПУ, robots.txt, sitemap и т.д.)

Оплата - поэтапно. Для проверенных Заказчиков - после выполнения проекта. (WebMoney, ЯД, VISA, Переводы)

icq: 7501380

mail: [email protected]

PHPMySQLHTMLCSSjQueryAjax
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Отзывы заказчиков
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Решить проблему кода под IE
работа выполнена в полном объёме
vpromo
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Импорт цен. Приватно для virtus.
Хороший специалист, будем работать еще.
Хороший Заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
mrbe
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Поставить капчу на сайт
С задачей справился отлично. Лишними вопросами не грузил. Рекомендую!!!!
Хороший Заказчик! Заплатил больше, чем договаривались!!! Рекомендую!
Ответный отзыв
egoizm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Настройка/правка скрипта ротатора картинок
Огромное спасибо. Рад работе, всё сделано за кратчайшие сроки и за умеренную плату. В общем "то что нужно". Ещё раз спасибо.
Четкое ТЗ. Четкая оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
HunterMth
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Несколько необычный каталог сайтов
Все гуд, с исполнителем приятно и продуктивно вести дело, мои наилучшие рекомендации.
Отличный Заказчик! Четкое ТЗ. Оплата вовремя и без задержек да еще и с премией! Рекомендую)))
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