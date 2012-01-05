КАЧЕСТВЕННО, быстро, НЕДОРОГО.
Работы выполняются с гарантией качества. Устранение недочетов - бесплатно (если таковые находятся, даже через несколько лет).
СОБСТВЕННЫЙ ДВИЖОК!
Разработка сайтов под ключ (больший приоритет интернет-магазинам).
Программирование (mysql, php, ajax, js).
ОПТИМИЗАЦИЯ нагруженных проектов! (аудит кода, оптимизация запросов и т.д.)
Дизайн.
Верстка (html, css, js, jquery).
Полная оптимизация под поисковые системы (ЧПУ, robots.txt, sitemap и т.д.)
Оплата - поэтапно. Для проверенных Заказчиков - после выполнения проекта. (WebMoney, ЯД, VISA, Переводы)
icq: 7501380
mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
работа выполнена в полном объёме
$20
10 баллов
12 лет назад
Хороший специалист, будем работать еще.
Ответный отзыв
Хороший Заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.
$15
10 баллов
12 лет назад
С задачей справился отлично. Лишними вопросами не грузил. Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
Хороший Заказчик! Заплатил больше, чем договаривались!!! Рекомендую!
$5
10 баллов
12 лет назад
Огромное спасибо. Рад работе, всё сделано за кратчайшие сроки и за умеренную плату. В общем "то что нужно". Ещё раз спасибо.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Четкая оплата. Рекомендую
$70
10 баллов
12 лет назад
Все гуд, с исполнителем приятно и продуктивно вести дело, мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Отличный Заказчик! Четкое ТЗ. Оплата вовремя и без задержек да еще и с премией! Рекомендую)))