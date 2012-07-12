Требуется сделать на Joomla с новым дизайном существующий сайт: http://www.las-galeras.de/ 1. Без использования флэш. 2. Два языка (немецкий и английский) 3. Перенести (те сделать такой же) ...
Автосайт
ТОЛЬКО КИЕВ!!!
Необходимо создать сайт на подобии http://auto.ria.ua/ (с гораздо меньшим функционалом).
Примерный дизайн есть (покажу по запросу).
Нужно написать сайт + поддержка в будущем.
Модули:
- Каталог автомобилей
- Автоновости
- барахолка
- аукцион
- услуги
Идеально, что б это был готовый движок, просто допилить под наши нужды.
Заявки фрилансеров
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