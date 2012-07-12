Автосайт

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок273 просмотра

ТОЛЬКО КИЕВ!!!

Необходимо создать сайт на подобии http://auto.ria.ua/ (с гораздо меньшим функционалом).

Примерный дизайн есть (покажу по запросу).

Нужно написать сайт + поддержка в будущем.

Модули:

- Каталог автомобилей

- Автоновости

- барахолка

- аукцион

- услуги

Идеально, что б это был готовый движок, просто допилить под наши нужды.

13 лет назад
ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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