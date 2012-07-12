Сайт на WebAsyst ShopScript

Необходимо разработать сайт небольшой гостинницы. Несколько разделов. О нас, Новости, Тарифы, Фото номеров, Контакты. В привлекательном дизайне, в бежево-фисташковых тонах. С панелью управления, чтобы можно было самостоятельно управлять сайтом. Все материалы предоставлю исполнителю. Сайт нужно ...