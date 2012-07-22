Разработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен29 заявок245 просмотров

Необходимо разработать сайт небольшой гостинницы. Несколько разделов. О нас, Новости, Тарифы, Фото номеров, Контакты. В привлекательном дизайне, в бежево-фисташковых тонах. С панелью управления, чтобы можно было самостоятельно управлять сайтом. Все материалы предоставлю исполнителю. Сайт нужно сделать в темпе. Пишите свои цены и сроки. Нужно побыстрее.

13 лет назад
normolex
Налимов 
62 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

happynet
Ермаков 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад
$100
1 день
Мы очень довольны результатом. Получилось даже лучше чем ожидали. Всегда приятно иметь дело с профи. Валерий очень ответственный и внимательный к просьбам. Мы рады сотрудничеству и будем продолжать его в других проектах.

Заявки фрилансеров

happynet
Ермаков 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад