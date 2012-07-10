Надо сделать дизайн для сайта фирмы, порезать и натянуть на движок, т.е. "под ключ". Направленность - промышленная, вид услуг - консалтинг. Надо продумать не только функционал, но и юзабилити, заложить резерв для сео. Движок ...
Сайт компании - эксклюзивного дистрибьютора
Цель создания сайта - оптовые продажи продукции (по сути - четыре продукта), привлечение к сотрудничеству дилеров в России. СНГ, Казахстане, Азербайджане, Украине, Белоруссии. Создание дилерской сети.
Сайт зарубежного производителя имеется. Дизайн не нравится... По структуре - практически надо сделать аналог. Изменения будут, в соответствии с российской действительностью. Наше видение дизайна - есть. Сделан каталог для России. Тексты имеются, возможно потребуется рерайтинг. Фото, видео - имеются. Логотип торговой марки - есть. Логотип компании дистрибьютора - есть.
Сайт должен соответствовать требованиям для просмотра его инвалидами по зрению.
Хотелось бы внятное ТЗ написать вместе, или получить на согласование от Вас.
Должна быть закрытая страница для дилеров.
Сайт должен быть понятный, современный с отличным оригинальным дизайном. Идеи и современные технологии приветствуются. Необходима возможность самостоятельно размещать новости, статьи и фото в галерею.
Преедложения по дальнейшему сопровождению и агрессивному продвижению - рассматриваются. Думаю продвигать будет легко. Продукт на рынке относительно новый.
Словами разными не пугайте - я их не знаю. Зато могу посмотреть Ваши работы и почитать отзывы о вас. А также прочитать Ваши предложения.
Срок изготовления и вывески - 2-3 недели со дня выбора исполнителя.
Подскаажете как не ошибиться в движке и выборе исполнителя - скажу спасибо :-)
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