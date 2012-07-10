Интернет-магазин (дизайн + движок)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок216 просмотров

Современный удобный простой для пользователей Интернет-магазин.

Имеется иллюстрация на основе которой должен быть сделан дизайн.

Стандартный набор функций ИМ. Должен быть простой понятный интерфейс (заказ на сайте делается максимально быстро и понятно)

Использование jquery (для "бесконечной" прокрутки страниц каталога, анимации фотографий и корзины и.т.п.)

SEO оптимизирован.

В общем качественный не шаблонный профессионально выполненный Интернет-магазин.

jQuery
13 лет назад
ezz
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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