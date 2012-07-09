по работе как правильно незнаюПОРТАЛ, МАГАЗИН или Доска обьявлений , что то похожее Prom.ua ,

кратко , есть юр лица (фирмы) и есть частники , все как на доске обьявлений , товары и услуги разбиты по категориям и по регионам , важна детальная сортировка при поиске+скорость работы ,

также каждый может платно взять площадку для торговли , свой интернет магазин со своим адресом (поддоменом),эта часть состоит из нескольких класов (старт,спец,вип) например, соответственно у каждого свои преимущества и своя цена .

искать можна по фирмам,регионам,по товару, по направлению деятельности

на доске тоже есть платные сервисы (подьем,выделенное,перевыставление,уведо мление по критериям)

ну а если еще будут платежные системы , то вообще красота.

может что то и упустил, кто что придумаете интерестного , буду только рад, например ссылки на соц сети, обмен ссылками по направлениям деятельности (после проверки админом) и т.д.