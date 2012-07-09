Сделать простейший сайт

Сделать сайтпо строительной технике (погрузчики и другая строительная техника) , с таким же юзабилити , контентом,но с другим описанием компании и контактами, можно использовать шаблон с изменением модулей, с SEO оптимизацией.

Пример: http://www.u-st.ru/cat/jekskavatory_pogruzchiki/

Или копирнуть, упростив на 50% наполнение, просто поменять контактные данные, о компании, телефоны адреса, возможно цвет оформления и логотип, все остальное точно так же и по функционалу и по контенту.

Бюджет небольшой.

До 30 дней.

Москвичам не предлагать.