Здравствуйте фрилансеры, нужно сделать интернет магазин под ключ функционал http://elevel-deluxe.ru/, только другой дизайн. В последующем надо будет делать еще и синхронизацию с 1с, но это могут делать другие разработчики(если все в одном лице то лучше). ...
Сделать простейший сайт
Сделать сайтпо строительной технике (погрузчики и другая строительная техника) , с таким же юзабилити , контентом,но с другим описанием компании и контактами, можно использовать шаблон с изменением модулей, с SEO оптимизацией.
Пример: http://www.u-st.ru/cat/jekskavatory_pogruzchiki/
Или копирнуть, упростив на 50% наполнение, просто поменять контактные данные, о компании, телефоны адреса, возможно цвет оформления и логотип, все остальное точно так же и по функционалу и по контенту.
Бюджет небольшой.
До 30 дней.
Москвичам не предлагать.
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