Интернет-магазины на MAGENTO

Здравствуйте, уважаемые Freelanceры!

Требуются специалисты для запуска интернет-магазина на MAGENTO. Цель на данный момент: перевести готовый дизайн в шаблон и натянуть его на интернет-магазин. В наличии два проекта, возможно будет и третий. Функциональность двух из трех проектов одинаковая, отличие только в дизайне.

Заранее благодарен за ответ!