Нужен сайт. От нас честная оплата и цены для проектов,от вас творческий подход и работа ''под ключ'' Примеры http://sk-teremok.ru/ ...
Интернет-магазины на MAGENTO
Здравствуйте, уважаемые Freelanceры!
Требуются специалисты для запуска интернет-магазина на MAGENTO. Цель на данный момент: перевести готовый дизайн в шаблон и натянуть его на интернет-магазин. В наличии два проекта, возможно будет и третий. Функциональность двух из трех проектов одинаковая, отличие только в дизайне.
Заранее благодарен за ответ!
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