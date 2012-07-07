Скопировать сайт или сделать новый

Сделать сайт под ключ, с этим же модульным расположением, либо более качественным юзабилити для продающей площадки, контентом таким же, только с другим описанием компании и контактами, можно даже взять этот шаблон и сделать переоформление модулей, на битрикс стандарте с сео оптимизацией, вот пример stolica-auto.ru или www.900auto.ru/, вообщем суть в том, что нужно сделать такой же, если есть возможность – копирнуть, просто поменять контактные данные, о компании, телефоны адреса, возможно цвет оформления и логотип, все остальное точно так же и по функционалу и по контенту.