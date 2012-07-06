Здравствуйте, рассмотрите пожалуйста наш заказ. Требуется создать базу данных + сайт. Составные части проекта – 1). Сервер 1 – на нем должен быть сайт + почтовый ...
Сайт для фотографа
Нужен сайт под ключ примерно такой http://tatyanapivovarova.ru/#home http://www.gophotoweb.ru/catalog-1.html
http://duolab.ru/ http://demo.jane-2.gophotoweb.ru/#!/home
Присылайте предложения по срокам и цене на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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