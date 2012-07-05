Нужно доделать сайт.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок146 просмотров

Есть сайт www.kroshka-lu.ru Система управления joomla. Нужно подключить к нему интернет магазин. Жду предложений

Joomla
13 лет назад
xrman
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад

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