Нужно сделать стандартную страницу захвата (сайт воронку) с регистрационной формой. Примерный текст есть. С портфолио и ценами - в приват.
Нужно доделать сайт.
Есть сайт www.kroshka-lu.ru Система управления joomla. Нужно подключить к нему интернет магазин. Жду предложений
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