xrman

Алексей xrman

 
46 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lukar
58 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
5 баллов
8 лет назад
Нужно сделать дизайн визитки
К сожалению Заказчик так и не оплатил работу, а с меня взыскали комиссию за 10$ :(
Сразу понял поставленную задачу, сработал быстро и четко. Работой доволен. Рекомендую.
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kharol
Олег 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Требуется поставить дизайн на движок
Рекомендую
Спасибо Олегу за отличную работу. Все сделал быстро, качественно и грамотно, с творческим подходом. Сразу понял специфику проекта, сделал все даже лучше, чем я ожидал увидеть, работой доволен. Рекомендую как большого профессионала своего дела.
Ответный отзыв
lucik
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Помощь специалиста по Virtuemar
Четко ставит задачи, нетребующих уточнений. Работал без предоплаты, с оплатой не подвел.
Занимался настройкой sh404SEF и VirtueMart. Сделал все быстро и качественно. Отличный специалист, Доволен, рекомендую.
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