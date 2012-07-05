Нужно раскрутить магазин детской одежды. www.detstvo-tut.ru Жду цены и сроки.
- Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно скопировать и перенести сайт на новый хостинг. Сделать небольшие доработки: поменять логотип, контакты и валюту. Жду цену и сроки.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта по продажам сувенирной продукции. За основу берем сайт www.aqua-art.ru (Без главной страницы) Логотипом компании является купец (надо его прорисовать) Купец на каждой странице прорисован в тему основного меню. Основные меню (слева направо): Главная О компании Продукция ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать сайт курьерской компании. Пример такого сайта http://grastin.ru Жду цену и сроки.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт9 лет назад
Структура и дизайн как у этого сайта futbolkipromo.ru Можно все как здесь. Сайт как можно проще, самое главное нужен каталог. Интересует цена!!!Веб-программирование17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен интернет магазин детской одежды. Пример такого магазина http://www.vestidos.ru/ Дизайн простой, шаблонный. Жду разумные предложения и сроки.Интернет-магазины34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно продвинуть детский интернет магазин в соц сетях. Жду конкретных предложений как вы это будете делать и стоимость работы.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек для продвижения проекта в rookee. Задача грамотно сопровождать проект.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна консультация по SEOПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо поднять тиц и pr сайта детских товаров. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт www.kroshka-lu.ru Система управления joomla. Нужно подключить к нему интернет магазин. Жду предложенийСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо поднять тиц и pr сайта детских товаров. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист для продвижения и оптимизации для SEO. способный поддерживать наш интернет магазин www.detstvo-tut.ru на лидирующих позициях.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо раскрутить сайт www.detstvo-tut.ru в поисковых системах Яндекс и Гугл по низкочастотным и средне частотным запросам. Обязательное условие рассмотрения предложений – указать стоимость каждого запроса. Обязательно – прозрачный бюджет. Многие слова уже в Топ. детские музыкальные игрушки музыкальные игрушки ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо раскрутить сайт www.detstvo-tut.ru в поисковых системах Яндекс и Гугл по низкочастотным и средне частотным запросам. Обязательное условие рассмотрения предложений – указать стоимость каждого запроса. Запросы вышлю на почту. Многие слова уже в топе. Обязательно – прозрачный ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна рисованная шапка для интернет-магазина детских товаров. Разумные цены.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо раскрутить сайт www.detstvo-tut.ru в поисковых системах Яндекс и Гугл по низкочастотным и средне частотным запросам. Обязательное условие рассмотрения предложений – указать стоимость каждого запроса. Запросы вышлю на почту. Многие слова уже в топе. Обязательно – прозрачный ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен интернет магазин детских товаров. Пример такого магазина http://www.konik.ru/. Жду разумные предложения и сроки.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо раскрутить сайт www.detstvo-tut.ru в поисковых системах Яндекс и Гугл по низкочастотным и средне частотным запросам. Обязательное условие рассмотрения предложений – указать стоимость каждого запроса. Запросы вышлю на почту. Многие слова уже в топе. Обязательно – ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать сайт с каталогом. Тематика сувенирная продукция. Жду разумных предложений.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт13 лет назад