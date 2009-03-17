Все что связано с прикладным искусством и Дизайном в широком смысле слова
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Портфолио
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- Упаковка для кофе317 просмотров
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- Упаковка для плодовых вин316 просмотров
- Этикетка для линейки плодовых вин297 просмотров
- Тур оператор255 просмотров
- Буклет259 просмотров
- Обложки книг и журанлов255 просмотров
- Обложки книг и журанлов255 просмотров
- Рекламный блок А5226 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Сразу понял поставленную задачу, сработал быстро и четко. Работой доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
К сожалению Заказчик так и не оплатил работу, а с меня взыскали комиссию за 10$ :(