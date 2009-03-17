lukar

Артур Карапетян lukar

 
58 летАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Все что связано с прикладным искусством и Дизайном в широком смысле слова

Беру Дорого

Делаю Качественно

Работаю не спеша

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Отзывы заказчиков
xrman
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужно сделать дизайн визитки
Сразу понял поставленную задачу, сработал быстро и четко. Работой доволен. Рекомендую.
К сожалению Заказчик так и не оплатил работу, а с меня взыскали комиссию за 10$ :(
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