Принимаем предложения на создание сайта с нуля с бюджетом и предварительными работами за этот бюджет. Сайт собираемся делать вместо уже существующего сайта torgholodmash.ru с добавлением контента, но с похожей структурой сайта и обновлением дизайна. ...
Разработка интернет-магазина
Разработать интернет-магазина с дальнейшей доработкой. На данный момент нужно сделать упрощенную главную страницу, а также каталог товаров на примере другого сайта, как и форму заказа и т.д.
Удобная админпанель, соответственно лучше использовать движок интернет-магазина, чтобы не разрабатывать ее отдельно.
Более подробная информация в личке, или по почте prezent2000 собака gmail.com
Для доработки будет создан новый проект также по работе через безопасную сделку.
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