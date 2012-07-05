Разработка интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок190 просмотров

Разработать интернет-магазина с дальнейшей доработкой. На данный момент нужно сделать упрощенную главную страницу, а также каталог товаров на примере другого сайта, как и форму заказа и т.д.

Удобная админпанель, соответственно лучше использовать движок интернет-магазина, чтобы не разрабатывать ее отдельно.

Более подробная информация в личке, или по почте prezent2000 собака gmail.com

Для доработки будет создан новый проект также по работе через безопасную сделку.

13 лет назад
Hasselbaink
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

osben
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$400
21 день

Заявки фрилансеров

osben
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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