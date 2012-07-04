Сайт сервисного центра по ремонту электроники

Очень ограниченное кол-во времени на создание сайта, поэтому принимаем к рассмотрению только уже готовые проекты написанные для мастерских по ремонту сотовых телефонов. Кто имеет подобные работы просьба откликнутся. Оплата в 2 этапа. 1 этап оплата готового проекта 10 000-15 000руб с любым наполнением (хоститься с чужим наполнением не будет !!!). 2 этап доработка требуемым функционалом, по согласованию сложности работ. Вот пример максимально приближенный к нашим нуждам: http://desco.pro/