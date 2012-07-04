Сайт сервисного центра по ремонту электроники

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок183 просмотра

Очень ограниченное кол-во времени на создание сайта, поэтому принимаем к рассмотрению только уже готовые проекты написанные для мастерских по ремонту сотовых телефонов. Кто имеет подобные работы просьба откликнутся. Оплата в 2 этапа. 1 этап оплата готового проекта 10 000-15 000руб с любым наполнением (хоститься с чужим наполнением не будет !!!). 2 этап доработка требуемым функционалом, по согласованию сложности работ. Вот пример максимально приближенный к нашим нуждам: http://desco.pro/

13 лет назад
regmek
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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