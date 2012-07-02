Краткое ТЗ. За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт. Надо сделать чпу без цифр. Поставить пару платных модулей + улучшить их. ...
Создать ребейт сервис
Нужно создать ребейт сервис на joomla
Примерно должно быть так http://forex.sim-top.ru/ все показано на картинках.
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