Необходим сайт фотоконкурса

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок184 просмотра

Загрузка фотографий пользователями, голосование, комментарии, интеграция с соцсетями, опрос, поиск, форум. Поддержка распространенными браузерами (Chrome, Mozilla, Safari, IE).

Интересует приблизительная стоимость и сроки.

Желательно Украина.

13 лет назад
namisha
44 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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