Нужен недорогой сайт с системой управления

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок189 просмотров

Система поиска по городам (как в знакомствах)

Возможность размещать видео, фото и описания на странице

Страница для сбора е-meil адресов в базу рассылки

Cкрипты:

Рассказать друзьям в фейсбук, одноклассники, в контакте….

Счетчик отсчета до запуска проекта

Форма оставить e-meil при закрытии страницы

13 лет назад
yablokop
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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