Сайт с функционалом галереи на базе шаблона

Нужно сделать сайт. Дизайн берется из этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/prestashop_39005/, движок на ваше усмотрение, главное не совсем "замудренный" . Основной функционал - галерея (порядка 50 фото), анкета заказа, обратный звонок, и слайд-превью на главной странице, меню справа, в основном с текстовой информацией. Домен и хостинг уже готовы. По срокам : нужно было ещё вчера.

Жду ваших предложений.