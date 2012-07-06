Здравствуйте! Нужен сайт. Дизайн, верстка, движок (вордпресс), выложить на хостинг и все настроить. Нравится вот этот вот сайт (но страниц меньше http://www.logomonster.ru/) Страницы: главная, услуги, портфолио, цена, контакты, статьи, процесс создания. Логотип, тексты и ...
Сайт с функционалом галереи на базе шаблона
Нужно сделать сайт. Дизайн берется из этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/prestashop_39005/, движок на ваше усмотрение, главное не совсем "замудренный" . Основной функционал - галерея (порядка 50 фото), анкета заказа, обратный звонок, и слайд-превью на главной странице, меню справа, в основном с текстовой информацией. Домен и хостинг уже готовы. По срокам : нужно было ещё вчера.
Жду ваших предложений.
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