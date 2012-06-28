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Разработать сайт голосований
Сайт основан на различных формах голосования пользователей, по средством различных кнопок соц. сетей (пример: www.izbir.net). Данный сайт необходим для раскрутки проекта
Требования к разработке.
• Открытый понятный код на русском языке.
• Должен выдерживать большую нагрузку (более 10 000).
• Работать в популярных браузерах.
• Нормальное разрешение.
• Интегрироваться с разными CMS (виджет).
• Работа по официальному договору с частным или юр. лицом.
• Поэтапная оплата, с предоплатой 50 % за каждый этап после приёмки.
• Тестрование сайта в рабочем режиме бета – версии на пользователях.
Концепция сайта. Пользователи сайта разделены на два лагеря, каждый из которых борется за лидерство на сайте. Определение лагеря – лидера происходит на основании бальной системы, основанной на результатах голосования и действий пользователей каждого лагеря.
Описание.
• Сайт существует на отдельном домене.
• Данный сайт должен интегрироваться на другие сайты в виде виджета с возможность указание поддомена данного сайта (на подобии копини.ком или реформал.ру).
• При регистрации пользователей на виджете, пользователи одновременно регистрируются и на сайте и наоборот (импорт регистрационных данных). В каждом конкретном случае (сайте). Интеграция может быть различной из-за разных форм регистрации.
• При первичной регистрации пользователю присваивается личная реферальная ссылка и нейтральный статус. Принадлежность к одному из лагерей пользователь должен выбрать самостоятельно в личном кабинете.
• Голосовать могут только зарегистрированные пользователи, не зарегистрированные могут только просматривать страницы.
• У администрации сайта должна быть возможность удалять лайки, в случае, если выяснится или будет подозрения, что данные лайки были накручены.
• На сайте две категории пользователей: пользователи и компании
• У пользователей несколько категорий статусов, присуждаемых администрацией сайта в конце месяца, на основании результатов голосований и действий пользователей.
• У компаний две категории: администратор и модераторы, с различным уровнем доступа.
• Модераторы добавляются Администратором сайта, на котором установлен виджет.
• Администрация сайта присваивает пользователям внутреннюю валюту сайта в конце месяца, на основании результатов голосований и действий пользователей.
• Размещением контента на сайте занимается администрация сервиса.
• На страницах сайта интегрированы виджеты комментариев соц. сетей. У администрации сайта, у которого установлен виджет, должна быть возможность администрировать комментарии пользователей.
• Партнёрская программа. На сайте должен быть функционал партнёрской программы. Пользователям присваивается внутренняя валюта сайта за регистрацию других пользователей на сайте За регистрацию разных категорий пользователей разные величины валюты.
Разработка сайта разделена на несколько этапов. Функционал для интеграции других компаний, личный кабинет компаний, страница «Состав империи» разрабатывается позже (в макетах страниц сайта указано на следующий этап, напротив функционала, и файлы с цифрой - 2).
Рассмотреть возможность реализации разработки функционала.
• Все голоса, относящиеся к одному объекту голосования должны складываться в отдельной графе. Может быть через счётчик статистики?
• Автоматически подсчитывать количество комментариев, оставленных в виджете соц. сетей, с идентификацией статуса пользователей, в конце месяца.
Дизайн сайта:
• Это развлекательный сайт, поэтому дизайн должен быть игровой.
• Шрифт возможно мултяшный в римском стиле.
• Флеш, анимация в ограниченном количестве. Один персонаж, например; мультяшный Цезарь.
• Дизайн в светлых тонах в мультяшном стиле Римской империи. Например на основе мульта «Астерикс и Абеликс». Возможно, единый фоновый рисунок для сайта не яркий.
• В тексты на страницах, добавит рисунки соответствующие тематике страницы.
• Логотип Викторин, где вместо апельсина стилизованный знак «инь и янь».
• Изображение потешной карты стилизовано под знак «инь и янь», но не чёрно белое, выполненное в викторианском стиле. Карта империи должна выглядеть как круг.
• Названия доминат и столиц «янь» и «инь» выполнены викторианским шрифтом.
• Граница между доминатами (зигзагообразная линия разделяющая знак инь и янь) изображена в виде пунктира с потешными пограничными столбами и шлагбаумом (воротами, аркой,варианты),
• Вместо точек, в стилизованной под знак Инь и Янь карте, изображены столицы, в виде потешных дворцов (заборов, другие варианты),
Дать ценовую оценку. Оформление групп в соц. сетях Вканткте, Фейсбуке и Твиттере, в соответствии с дизайном и функционалом сайта. Для удобства пользователей.
Дальнейшее сотрудничество (по желанию).
• Дальнейшая разработка функционала
• Тех. поддержка.
• Администрирование.
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