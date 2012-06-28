Нужен модуль скриншоты/ галлерея DLE

ТЗ прикрепил, рассматриваю группу разработчиков, сроки - не больше месяца. Сайт в целом не очень сложный, навороченный дизайн совсем не нужен, наоборот все должно быть очень лаконично. Внимательно ознакомьтесь с тз, просто так отмечаться не ...