Нужен модуль скриншоты/ галлерея DLE

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Нужно на странице полной новости, вывести блок со скриншотами таког оплана как на картинке

DLE
13 лет назад
duka
36 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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