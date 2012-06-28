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Нужен модуль скриншоты/ галлерея DLE
Нужно на странице полной новости, вывести блок со скриншотами таког оплана как на картинке
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