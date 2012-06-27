Создать логотип, фирменный стиль, сайт

Нужно разработать корпоративный стиль для свадебного агентства (логотип, фирменные бланки, визитки, оформление для презентации РР...) в дальнейшем сделать сайт.

Работаю следующим образом: сначала сотрудничаем по разработке логотипа - я его оплачиваю. Если сработались - работаем по всему остальному.

Соответственно интересует стоимость:

1. Логотип

2. Разработка корпоративного стиля

3. Создание сайта

Я в этом не специалист, поэтому если будут вопросы - отвечу