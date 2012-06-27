ТЗ прикрепил, рассматриваю группу разработчиков, сроки - не больше месяца. Сайт в целом не очень сложный, навороченный дизайн совсем не нужен, наоборот все должно быть очень лаконично. Внимательно ознакомьтесь с тз, просто так отмечаться не ...
Создать логотип, фирменный стиль, сайт
Нужно разработать корпоративный стиль для свадебного агентства (логотип, фирменные бланки, визитки, оформление для презентации РР...) в дальнейшем сделать сайт.
Работаю следующим образом: сначала сотрудничаем по разработке логотипа - я его оплачиваю. Если сработались - работаем по всему остальному.
Соответственно интересует стоимость:
1. Логотип
2. Разработка корпоративного стиля
3. Создание сайта
Я в этом не специалист, поэтому если будут вопросы - отвечу
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