Разработка под ключ, тестирование, ведение портала

Самопис или Фраймворк!!!

PHP 5 + MySQL+ Javascript. Коммерческий стартап-проект.

"Продвинутая" специализированная доска объявлений, многопользовательский портал-база данных (текст + изображения) с несколькими уровнями допуска, оптимизированный под среднюю нагрузку 1500 активных онлайн-пользователей за каждый 15-минутный интервал времени, загружающих и выгружающих на\из него однотипные объявления и анкеты (просмотр 10-15 страниц в среднем на посетителя), портал обеспечивает взаимодействие покупателей и продавцов по поводу товара. Личные кабинеты. Система фидбэков в привязке к транзакциям. Разветленный параметрический поиск (без тегов). Задействовано определенное число бизнес-логик. Онлайн взаимодействие с рядом внешних порталов, серверов (listener-ы, парсеры и т.п.). Интеграция с платежными системами, средствами криптографической защиты от VeriSign, API Яндекс.Карт. Дизайн с высоким показателем usability. Устойчивая, защищенная и экономичная работа при существенных нагрузках.

Техническое задание приложено!!!