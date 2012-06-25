Создать сайт Joomla

$300
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Закрыт18 заявок239 просмотров

нужно создать сайт на joomla. плачу хорошо. по ТЗ и psd пишите в личку, кину ссылки. Пиля того как просмотрите ТС пишите цену и сроки. Срок до двух недель.

Joomla
13 лет назад
yramarad31
Юра 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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