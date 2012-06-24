Необходимо сделать сайт - аналог https://dai2.ru. Сайт необходимо создать в кратчайшие сроки. Бюджет проекта 400$.
Сайт экспедиторской компании
В нескольких словах обрисую свою цель:
создать всеукраинскую систему обмена деревянными поддонами, которая позволит производителям а также торговым компаниям Украины снизить расходы на приобретение и содержание парка поддонов на 18-28%.
Моя задача здесь: управление системой обмена (СО), допуск в систему новых пользователей, учет (регистрация) договоров обмена, учет (регистрация) каждой обменной сделки, учет взаимных обязательств по каждой сделке. Определение текущего сальдо по любому договору,по любой сделке.
Попробую сформулировать основной функционал СО:
1. Я, как администратор сайта,обеспечиваю доступ в СО (систему обмена) ТОЛЬКО зарегистрированным пользователям.Я хочу иметь возможность в ручном режиме открыть доступ посетителю (который попросил меня об этом), показав ему фрагмент системы на 1-2 часа. Согласно договору между мною (администратором) и пользователем, полный доступ открывается ему после внесения задатка на мой р/счет. Т.е. я открываю такой доступ вручную (проверив выписку из банка). Таким образом: первый шаг- регистрация, затем заключение договора с администратором, затем внесение задатка, затем получение доступа в систему.
2. Дизайн шаблон уже готов.
3. Я, как участник СО, хочу выполнять следующие действия через свой аккаунт:
- размещать (удалять,редактировать) свои объявления по обмену поддонами;
- при необходимости изменять свой входной пароль;
- анализировать результаты любой обменной сделки с моим участием, любого моего договора обмена;
- выбирать лишь те свои сделки, которые не завершены в текущий момент (не закрыты);
- вести учет встречных обязательств по текущим сделкам;
- вести количественный и качественный учет своих поддонов, которые находятся в обороте СО.
4.
Я, как участник СО, хочу видеть все текущие объявления на СТЕНЕ, а также хочу иметь возможность группировать имеющиеся там объявления по одном или сразу нескольким признакам :
- городу, где скопились поддоны;
- городу, где требуются поддоны;
- размеру поддонов;
- стандарту поддонов;
- грузоподъемности поддонов;
- состоянию поддонов.
переходя на СТЕНУ сразу с главной страницы. Мне это нужно для того, чтобы найти вторую "половинку" для заключения договора обмена.
Приложение_№1_к_договору_мены.odt (20 KB) Arthur Kuznetsov, 2012-06-21 04:27
History
#1 Updated by Arthur Kuznetsov 4 days ago
Assignee set to Arthur Kuznetsov
Comment
Кроме того, в результатах такого отбора (группирования) участнику сразу же должна быть предложена возможность заключения договора с подходящей ему "половинкой" .Гиперактивная ссылка "заключить договор мены". Тогда , такой договор обязательно должен получить свой порядковый номер в СО и прописаться в соответствующем журнале СО.
#2 Updated by Arthur Kuznetsov 4 days ago
Comment
Лишь после этого он может быть распечатан и подписан сторонами обмена.
#3 Updated by Arthur Kuznetsov 4 days ago
Comment
Ещё лучше будет, если гиперактивная ссылка будет называться "оформить сделку". СИСТЕМА самостоятельно проверит наличие зарегистрированного договора между двумя участниками сделки, если такой договор зарегистрирован ранее - система направит участника к Приложению, которое нужно будет заполнить (таблица с макросами)
#4 Updated by Arthur Kuznetsov 4 days ago
File Приложение_№1_к_договору_мены.odt added
5. Я. как администратор сайта, хочу получать комиссионный доход от каждой заключенной в СО сделки, поэтому мне необходимо наладить в СО учет каждого договора мены и каждой обменной сделки. Сделать так, чтобы заключение договора (сделки) мимо СО было практически невозможным (технически).
6. Я. как администратор, фактически являюсь посредником при заключении договоров мены и поэтому всерьез опасаюсь искушения обмануть меня со стороны участников СО. Поэтому, когда после регистрации каждого нового участника СО, ему становится доступен договор мены, прошу сделать так, чтобы участник мог лишь ознакомиться с этим договором, но не имел возможности скопировать его, скачать или распечатать.
7. Я, как участник СО, хочу экономить деньги с помощью СО, хочу отдать принадлежащие мне поддоны (которыми я не могу воспользоваться т.к. они находятся очень далеко от моего завода) и получить равноценные у себя на заводе. Для этого я хочу размещать на СТЕНЕ объявления о наличии у меня таких свободных (простаивающих в других городах) поддонов. Тогда прочие участники СО смогут видеть чем же я располагаю.
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