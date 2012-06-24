Необходимо сделать сайт - аналог https://dai2.ru. Сайт необходимо создать в кратчайшие сроки. Бюджет проекта 400$.
Интернет-магазин автозапчастей
Интернет-магазин автозапчастей
Требуется разработка интернет-магазина автозапчастей. Подробности во вложении.
Нас интересует пока функционал, что я описал во вложении (в частности планируется продажа амортизаторов), но с возможностью развития до сайта, аналогичного www.avtoreserve.ru/.
Т.е. ассортимент будет увеличиваться. Также планируется подключение оригинальных и неоригинальных (например tecdoc) каталогов. Поиск по vin.
Вопросы:
Возможно ли посмотреть административную систему какого-нибудь интернет-магазина автозапчастей?
Оценить стоимость сайта, описанного в приложенном документе!!!
Как происходит работа над проектом?
Данные для оригинальных каталогов (интересует японские автомобили toyota, nissan, mitsubishi) Вы заливаете сами или Вам нужно их предоставить?
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