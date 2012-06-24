Интернет-магазин автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок200 просмотров

Интернет-магазин автозапчастей

Требуется разработка интернет-магазина автозапчастей. Подробности во вложении.

Нас интересует пока функционал, что я описал во вложении (в частности планируется продажа амортизаторов), но с возможностью развития до сайта, аналогичного www.avtoreserve.ru/.

Т.е. ассортимент будет увеличиваться. Также планируется подключение оригинальных и неоригинальных (например tecdoc) каталогов. Поиск по vin.

Вопросы:

Возможно ли посмотреть административную систему какого-нибудь интернет-магазина автозапчастей?

Оценить стоимость сайта, описанного в приложенном документе!!!

Как происходит работа над проектом?

Данные для оригинальных каталогов (интересует японские автомобили toyota, nissan, mitsubishi) Вы заливаете сами или Вам нужно их предоставить?

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров